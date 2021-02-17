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السفير المالكي يقدم أوراق اعتماده للرئيس المكسيكي

السفير المالكي يقدم أوراق اعتماده للرئيس المكسيكي
http://almnatiq.net/?p=951666
المناطق - واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، خلال استقبال فخامته للسفير في القصر الرئاسي في المكسيك.
ونقل السفير المالكي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، معبرًا عن شكره وتقديره لفخامته على حفاوة الاستقبال.
من جانبه، عبّر الرئيس أوبرادور عن تمنياته للسفير المالكي بالتوفيق في أداء عمله ودعم العلاقات بين البلدين الصديقين.

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