احدث الأخبار

السفير آل جابر: استهداف الحوثيين للمملكة ومأرب عمل إرهابي يفسد الجهود الدولية للسلام
أبرز المواد
 بتوجيهات من سمو وزير الداخلية .. الأمن العام ينهي تأهيل 363 ضابطاً للعمل الأمني
أبرز المواد
 الشؤون الصحية بحفر الباطن تطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصحي
المنطقة الشرقية
 وزير الطاقة يفتتح أعمال الدورة الـ11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك
أبرز المواد
 اللواء الشدي يفتتح مبنى فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 اتفاق أوروبي بشأن لقاح موديرنا.. “مطلوب” 300 مليون جرعة
أبرز المواد
 وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيطالي
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال‬ يتابع مشروع نادي ‫أبها‬ الرياضي
منطقة عسير
 السفير المالكي يقدم أوراق اعتماده للرئيس المكسيكي
أبرز المواد
 رئيس “موانئ” : عازمون على مسارعة الخُطى نحو التميز والارتقاء
أبرز المواد
 مطار عرعر الجديد يخدم مليون مسافر سنويًا
منطقة الحدود الشمالية
 “سكني”: ضخ ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 2021
أبرز المواد
السفير آل جابر: استهداف الحوثيين للمملكة ومأرب عمل إرهابي يفسد الجهود الدولية للسلام

السفير آل جابر: استهداف الحوثيين للمملكة ومأرب عمل إرهابي يفسد الجهود الدولية للسلام

أبرز المواد
بتوجيهات من سمو وزير الداخلية .. الأمن العام ينهي تأهيل 363 ضابطاً للعمل الأمني

بتوجيهات من سمو وزير الداخلية .. الأمن العام ينهي تأهيل 363 ضابطاً للعمل الأمني

أبرز المواد
الشؤون الصحية بحفر الباطن تطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصحي

الشؤون الصحية بحفر الباطن تطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصحي

المنطقة الشرقية
وزير الطاقة يفتتح أعمال الدورة الـ11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك

وزير الطاقة يفتتح أعمال الدورة الـ11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك

أبرز المواد

وزير الطاقة يفتتح أعمال الدورة الـ11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك

وزير الطاقة يفتتح أعمال الدورة الـ11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك
http://almnatiq.net/?p=951680
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة أن تعديلات الإنتاج التاريخية التي اتخذتها الدول المنتجة من منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، وما توصلنا إليه من دعم كبير في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين، برئاسة المملكة للقمة في أبريل من العام الماضي، خففت أثر صدمة جائحة كوفيد-19، معززة أمن الطاقة واستقرار الأسواق.
وقال سموه في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاحه أعمال الدورة الـ11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك: “نحن الآن في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه العام الماضي، لكني أحذر، مرة أخرى من التهاون، فمستوى عدم اليقين عالٍ جدا، وعلينا أن نكون شديدي الحذر، مدركين أن العمل الجماعي هو الطريق المثالي لمواجهة التحديات القادمة”.
وبين سموه أن نماذج التنبؤ طويلة الأجل مفيدة جدا للحصول على تحليل عميق، مما يعين على عملية التخطيط بعلم وبموضوعية أكبر، مفيدا أن هذه النماذج تعتمد على الافتراضات التي يبنى عليها، لكنها ليست قادرة على مراعاة الأحداث غير المتوقعة، مستحضرا الأزمة المالية العالمية عام 2008م، والأحداث الجيوسياسية الكثيرة التي زعزعت استقرار الأسواق والحركة التجارية، والجائحة التي أخلت بالنشاط الاقتصادي وحياة البشر، مفيدا أنه لم يستطع أي من النماذج أن يتنبأ بمثل هذه الأحداث المفصلية “.
وقال سموه : “بمناسبة دخول منتدى الطاقة العالمي ذكرى العام الثلاثين لأول اجتماع وزاري له، فإن المملكة تفخر بكونها إحدى الدول الرئيسة التي أسهمت في إنشاء أمانة المنتدى، بوصفها إحدى أهم المنصات العالمية للحوار ، وهذا التعاون اتخذ طابعا رسميا في اتفاق 2010م، الذي حدد فيه مجالات معينة للتعاون بين منظمة أوبك، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة العالمي “.
وأضاف: “سيتم استيعاب آثار هذه الجائحة، وتجاوزها عن طريق التماسك والحوار وشفافية البيانات في مجال الطاقة، وتلك هي مهمة وأهداف منتدى الطاقة العالمي الأساسية، وهذا ما سعت المملكة إلى تحقيقه خلال رئاستها لمجموعة العشرين، من خلال فرق عمل الطاقة واستدامة الطاقة. كما أتطلع، إلى تسريع جهودنا المشتركة حين تستضيف المملكة الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة العالمي، ومنتدى الأعمال في النصف الثاني من عام 2021م “.

روابط ذات صلة

السفير آل جابر: استهداف الحوثيين للمملكة ومأرب عمل إرهابي يفسد الجهود الدولية للسلام

السفير آل جابر: استهداف الحوثيين للمملكة ومأرب عمل إرهابي يفسد الجهود الدولية للسلام
بتوجيهات من سمو وزير الداخلية .. الأمن العام ينهي تأهيل 363 ضابطاً للعمل الأمني

بتوجيهات من سمو وزير الداخلية .. الأمن العام ينهي تأهيل 363 ضابطاً للعمل الأمني
اللواء الشدي يفتتح مبنى فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية

اللواء الشدي يفتتح مبنى فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*