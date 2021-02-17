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الشؤون الصحية بحفر الباطن تطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصحي

الشؤون الصحية بحفر الباطن تطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصحي

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الشؤون الصحية بحفر الباطن تطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصحي

الشؤون الصحية بحفر الباطن تطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصحي
http://almnatiq.net/?p=951683
حفرالباطن ـ المناطق

نظمت غرفة حفرالباطن وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة صباح اليوم ورشة عمل افتراضية لطرح عدد من الفرص الاستثمارية وعرضها على رجال الاعمال وبحث سُبل تحفيز وتشجيع الاستثمار في المجال الصحي.

وخلال الورشة أكد مدير الشؤون الصحية بحفرالباطن الأستاذ ناصر الصافي أن القطاع الصحي في المحافظة ولله الحمد يخطو بثقة لتحقيق التطلعات وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ حيث تقدم الرؤية فرصاً غير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي، وتحمل توجها حكيما يتيح تقديم خدمات صحية مميزه من خلال نماذج عمل واستثمارات متطورة تضمن الاستدامة وتحقق اعلى الكفاءة.

وقال “الصافي” إن مديرية الشئون الصحية والغرفة التجارية وضعت أسسا للتعامل في المستقبل وكيفية تسويق الخدمات الصحية للمستثمرين في المحافظة وعرض جميع الفرص الاستثمارية عن طريق موقع الغرفة الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لتعميمها على أكبر عدد من رجال الاعمال.

وخلال العرض المقدم تم طرح عدد من المباني والمواقع المعدة للاستثمار من قبل رجال الاعمال والمستثمرين.

وفي مستهل الورشة رحب امين عام غرفة حفرالباطن الأستاذ أنور الشامي العنزي بسعادة مدير الشئون الصحية والحضور وأكد أن غرفة حفرالباطن تسخر كافة إمكانياتها للمساهمة في دعم جميع القطاعات الخدمية بما فيها الخدمات الصحية وحث رجال الاعمال والمستثمرين على أن يكون لهم دور هام ومحوري في الاستثمار في القطاع الصحي بحفرالباطن وتحقيق التطور الصحي بما يعزز أهداف رؤية المملكة 2030.

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