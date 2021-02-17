احدث الأخبار

بتوجيهات من سمو وزير الداخلية .. الأمن العام ينهي تأهيل 363 ضابطاً للعمل الأمني
أبرز المواد
 الشؤون الصحية بحفر الباطن تطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصحي
المنطقة الشرقية
 وزير الطاقة يفتتح أعمال الدورة الـ11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك
أبرز المواد
 اللواء الشدي يفتتح مبنى فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 اتفاق أوروبي بشأن لقاح موديرنا.. “مطلوب” 300 مليون جرعة
أبرز المواد
 وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيطالي
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال‬ يتابع مشروع نادي ‫أبها‬ الرياضي
منطقة عسير
 السفير المالكي يقدم أوراق اعتماده للرئيس المكسيكي
أبرز المواد
 رئيس “موانئ” : عازمون على مسارعة الخُطى نحو التميز والارتقاء
أبرز المواد
 مطار عرعر الجديد يخدم مليون مسافر سنويًا
منطقة الحدود الشمالية
 “سكني”: ضخ ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 2021
أبرز المواد
 رئيس بلدية أملج يقوم بجولة على عدد من المشاريع بصحبة أعضاء المجلس البلدي
منطقة تبوك
بتوجيهات من سمو وزير الداخلية .. الأمن العام ينهي تأهيل 363 ضابطاً للعمل الأمني

بتوجيهات من سمو وزير الداخلية .. الأمن العام ينهي تأهيل 363 ضابطاً للعمل الأمني

أبرز المواد
الشؤون الصحية بحفر الباطن تطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصحي

الشؤون الصحية بحفر الباطن تطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصحي

المنطقة الشرقية
وزير الطاقة يفتتح أعمال الدورة الـ11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك

وزير الطاقة يفتتح أعمال الدورة الـ11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك

أبرز المواد
اللواء الشدي يفتتح مبنى فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية

اللواء الشدي يفتتح مبنى فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية

بتوجيهات من سمو وزير الداخلية .. الأمن العام ينهي تأهيل 363 ضابطاً للعمل الأمني

بتوجيهات من سمو وزير الداخلية .. الأمن العام ينهي تأهيل 363 ضابطاً للعمل الأمني
http://almnatiq.net/?p=951688
المناطق - واس

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رعى معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، صباح اليوم الأربعاء 5 /7 / 1442 هـ، حفل تخرج 363 ضابطاً من دورة دبلوم العلوم الأمنية لقطاع الأمن العام للضباط الخريجين رقم ( 7 )، بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض.
وتأتي الدورة ضمن البرامج التأهيلية التي أدرجها الأمن العام ضمن منظومة التأهيل المتنوع لإعداد كوادر أمنية ذات تأهيل علمي ومهني على قدر عالي من الكفاءة، حيث تلقي الخريجين تدريبات على المهارات التي تتطلبها المهام الأمنية، ودروس نظرية وتطبيقات عملية في أنظمة وإجراءات المهام والمسؤوليات التي ستناط بهم بما يمكنهم من أداء واجباتهم ومهامهم بكل اقتدار.
وفي ختام الحفل أثنى معالي مدير الأمن العام على جهود الطلبة طيلة البرنامج التدريبي وذكرهم فيها بأن العمل الأمني أمانة ومسؤولية كبيرة تتطلب التفاني في خدمة الدين وطاعة ولاة الأمر والذود عنه.

روابط ذات صلة

وزير الطاقة يفتتح أعمال الدورة الـ11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك

وزير الطاقة يفتتح أعمال الدورة الـ11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك
اللواء الشدي يفتتح مبنى فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية

اللواء الشدي يفتتح مبنى فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية
اتفاق أوروبي بشأن لقاح موديرنا.. “مطلوب” 300 مليون جرعة

اتفاق أوروبي بشأن لقاح موديرنا.. “مطلوب” 300 مليون جرعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*