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برنامج الأغذية العالمي: 60 % من السوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي

برنامج الأغذية العالمي: 60 % من السوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي
http://almnatiq.net/?p=951700
المناطق - الرياض

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 12.4 مليون سوري ما يقرب من 60 في المئة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم، أنه خلال ما يزيد عن عام واحد، أصبح 4.5 ملايين سوري إضافي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن السبب في زيادة محنة السوريين الذين نزحوا وأُنهكوا بسبب عقد من الصراع، إلى الأزمة الاقتصادية وفقدان الوظائف نتيجة جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأعرب البرنامج عن قلقه أن تكون وجبة بسيطة، بعيدة عن متناول العائلات في جميع أنحاء سوريا، مؤكداً أن المساعدة الإنسانية هي ما يحدث الفرق بين توفير وجبة طعام أو الخلود إلى النوم بمعدة خاوية.

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