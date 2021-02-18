احدث الأخبار

أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 مفتى لبنان: كل اعتداء على المملكة اعتداء على الدول العربية
أبرز المواد
 وفيات الولايات المتحدة من كورونا تقترب من نصف مليون حالة
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بإيقاف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية
أبرز المواد
 وزير يمني: ضبط أمريكا شحنات أسلحة تأكيد على استمرار النظام الإيراني بتزويد الحوثي بالسلاح
أبرز المواد
 التحالف: تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران
أبرز المواد
 السفير المعلمي يستقبل المندوب الدائم لجمهورية البرازيل الاتحادية لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 برنامج الأغذية العالمي: 60 % من السوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي
أبرز المواد
 أمطار على منطقة القصيم
منطقة القصيم
 السفير آل جابر: استهداف الحوثيين للمملكة ومأرب عمل إرهابي يفسد الجهود الدولية للسلام
أبرز المواد
 بتوجيهات من سمو وزير الداخلية .. الأمن العام ينهي تأهيل 363 ضابطاً للعمل الأمني
أبرز المواد
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

أبرز المواد
مفتى لبنان: كل اعتداء على المملكة اعتداء على الدول العربية

مفتى لبنان: كل اعتداء على المملكة اعتداء على الدول العربية

أبرز المواد
وفيات الولايات المتحدة من كورونا تقترب من نصف مليون حالة

وفيات الولايات المتحدة من كورونا تقترب من نصف مليون حالة

أبرز المواد
الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بإيقاف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية

الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بإيقاف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية

أبرز المواد

السفير المعلمي يستقبل المندوب الدائم لجمهورية البرازيل الاتحادية لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يستقبل المندوب الدائم لجمهورية البرازيل الاتحادية لدى الأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=951703
المناطق - الرياض

استقبل معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك اليوم المندوب الدائم لجمهورية البرازيل الاتحادية لدى الأمم المتحدة رونالدو كوستا فيلهو.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ترشح البرازيل للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد السفير المعلمي خلال اللقاء على روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين.
حضر الاجتماع رئيس قسم الترشيحات بوفد المملكة وجدي محرم، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.

روابط ذات صلة

أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
مفتى لبنان: كل اعتداء على المملكة اعتداء على الدول العربية

مفتى لبنان: كل اعتداء على المملكة اعتداء على الدول العربية
وفيات الولايات المتحدة من كورونا تقترب من نصف مليون حالة

وفيات الولايات المتحدة من كورونا تقترب من نصف مليون حالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*