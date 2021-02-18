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التحالف: تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=951708
المناطق - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط، جنوب المملكة.
أكد التحالف “استمرار محاولات الميليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”. وشدد على أن “محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب”. وأضاف “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

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