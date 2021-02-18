احدث الأخبار

وزير يمني: ضبط أمريكا شحنات أسلحة تأكيد على استمرار النظام الإيراني بتزويد الحوثي بالسلاح
أبرز المواد
 التحالف: تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران
أبرز المواد
 السفير المعلمي يستقبل المندوب الدائم لجمهورية البرازيل الاتحادية لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 برنامج الأغذية العالمي: 60 % من السوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي
أبرز المواد
 أمطار على منطقة القصيم
منطقة القصيم
 السفير آل جابر: استهداف الحوثيين للمملكة ومأرب عمل إرهابي يفسد الجهود الدولية للسلام
أبرز المواد
 بتوجيهات من سمو وزير الداخلية .. الأمن العام ينهي تأهيل 363 ضابطاً للعمل الأمني
أبرز المواد
 الشؤون الصحية بحفر الباطن تطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصحي
المنطقة الشرقية
 وزير الطاقة يفتتح أعمال الدورة الـ11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك
أبرز المواد
 اللواء الشدي يفتتح مبنى فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 اتفاق أوروبي بشأن لقاح موديرنا.. “مطلوب” 300 مليون جرعة
أبرز المواد
وزير يمني: ضبط أمريكا شحنات أسلحة تأكيد على استمرار النظام الإيراني بتزويد الحوثي بالسلاح

وزير يمني: ضبط أمريكا شحنات أسلحة تأكيد على استمرار النظام الإيراني بتزويد الحوثي بالسلاح

أبرز المواد
التحالف: تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أبرز المواد
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران

أبرز المواد
السفير المعلمي يستقبل المندوب الدائم لجمهورية البرازيل الاتحادية لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يستقبل المندوب الدائم لجمهورية البرازيل الاتحادية لدى الأمم المتحدة

أبرز المواد

وزير يمني: ضبط أمريكا شحنات أسلحة تأكيد على استمرار النظام الإيراني بتزويد الحوثي بالسلاح

وزير يمني: ضبط أمريكا شحنات أسلحة تأكيد على استمرار النظام الإيراني بتزويد الحوثي بالسلاح
http://almnatiq.net/?p=951711
المناطق - وكالات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن إعلان البحرية الأمريكية ضبط شحنات أسلحة على متن سفينتين إيرانيتين كانتا متجهتين إلى اليمن عبر خليج عدن، يؤكد استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي بالسلاح والتكنولوجيا العسكرية.
وعد الوزير اليمني، أن استمرار إمدادات إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية يهدف إلى تصعيد عملياته القتالية في مأرب وأنشطتها الإرهابية التي تستهدف اليمن والمنطقة، وتقويض دعوات التهدئة وحل الأزمة بطريقة سلمية.
وأشار الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى أن استمرار طهران في تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي هو امتداد لسياسات نشر الفوضى في المنطقة، وتدخلاتها السافرة في الشأن اليمني وعدوانها على اليمنيين، واختراق لقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر تزويد الميليشيا بالأسلحة، وتحدٍ صارخ لإرادة المجتمع الدولي في إحلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث‏.
ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للضغط على إيران لوقف تدخلاتها في اليمن ووضع حد لعمليات تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي، التي تعيق الحل السياسي وتفاقم المعاناة الإنسانية، وتنتهك القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة، وتشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.

روابط ذات صلة

التحالف: تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران
السفير المعلمي يستقبل المندوب الدائم لجمهورية البرازيل الاتحادية لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يستقبل المندوب الدائم لجمهورية البرازيل الاتحادية لدى الأمم المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*