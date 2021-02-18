احدث الأخبار

وفيات الولايات المتحدة من كورونا تقترب من نصف مليون حالة
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بإيقاف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية
أبرز المواد
 وزير يمني: ضبط أمريكا شحنات أسلحة تأكيد على استمرار النظام الإيراني بتزويد الحوثي بالسلاح
أبرز المواد
 التحالف: تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران
أبرز المواد
 السفير المعلمي يستقبل المندوب الدائم لجمهورية البرازيل الاتحادية لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 برنامج الأغذية العالمي: 60 % من السوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي
أبرز المواد
 أمطار على منطقة القصيم
منطقة القصيم
 السفير آل جابر: استهداف الحوثيين للمملكة ومأرب عمل إرهابي يفسد الجهود الدولية للسلام
أبرز المواد
 بتوجيهات من سمو وزير الداخلية .. الأمن العام ينهي تأهيل 363 ضابطاً للعمل الأمني
أبرز المواد
 الشؤون الصحية بحفر الباطن تطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصحي
المنطقة الشرقية
 وزير الطاقة يفتتح أعمال الدورة الـ11 لندوة منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك
أبرز المواد
وفيات الولايات المتحدة من كورونا تقترب من نصف مليون حالة

وفيات الولايات المتحدة من كورونا تقترب من نصف مليون حالة

أبرز المواد
الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بإيقاف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية

الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بإيقاف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية

أبرز المواد
وزير يمني: ضبط أمريكا شحنات أسلحة تأكيد على استمرار النظام الإيراني بتزويد الحوثي بالسلاح

وزير يمني: ضبط أمريكا شحنات أسلحة تأكيد على استمرار النظام الإيراني بتزويد الحوثي بالسلاح

أبرز المواد
التحالف: تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أبرز المواد

وفيات الولايات المتحدة من كورونا تقترب من نصف مليون حالة

وفيات الولايات المتحدة من كورونا تقترب من نصف مليون حالة
http://almnatiq.net/?p=951712

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 57,970 إصابة مؤكدة و 1,396 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 27,600,391 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 486,466 حالة وفاة.

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بإيقاف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية

الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بإيقاف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية
وزير يمني: ضبط أمريكا شحنات أسلحة تأكيد على استمرار النظام الإيراني بتزويد الحوثي بالسلاح

وزير يمني: ضبط أمريكا شحنات أسلحة تأكيد على استمرار النظام الإيراني بتزويد الحوثي بالسلاح
التحالف: تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*