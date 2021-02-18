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اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية

اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية

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اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية

اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية
http://almnatiq.net/?p=951716
المناطق - الرياض

قالت الحكومة اليمنية: إن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لا تقيم وزناً للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام ولم تلتفت يوماً لمعاناة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها الحرب أواخر العام 2014 م.
وأكدت الحكومة اليمنية في اجتماع اليوم أن الميليشيا الإرهابية ماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمة لأجندة ومشروع إيران التخريبي في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى التعامل بمسؤولية مع سلوك هذه الميليشيا الإرهابية.
وفي الاجتماع الذي كُرس لتدارس التصعيد الحوثي في محافظة مأرب شرق اليمن، قدم وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الفريق محمد المقدشي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة إحاطة إلى اجتماع الحكومة حول التصعيد العسكري للميليشيا باتجاه مأرب، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأشادت الحكومة اليمنية بالإسناد الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في معركة مواجهة المشروع الإيراني، مستنكرةً بشدة استهداف ميليشيا الإرهاب للمطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة.
كما قدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك، إحاطة للاجتماع حول نتائج لقاءاته مع المبعوثين الأممي والأمريكي، وكذلك مع عدد من المسؤولين الدوليين لاطلاعهم على ما وراء التصعيد الحوثي مع كل تحركات نحو الحل السياسي، وأهمية الضغط على إيران إذا كانت هناك نوايا جادة.

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