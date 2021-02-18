أمطار على منطقة الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى والمخواة والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهاتها, إرتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.