فرع هيئة الهلال الأحمر بالجوف يشترط تطبيق توكلنا لدخول مبناه

المناطق - الجوف

وجه سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي بعدم دخول مبنى الفرع سواء من موظفين أو مراجعين إلا بعد التسجيل بتطبيق توكلنا وإبرازه.

ويأتي هذا التوجيه حرصاً من إدارة فرع الهيئة بالمنطقة على تطبيق الإجراءات الإحترازية وللحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على بيئة العمل السليمة وضمان إستمرارية العمل بشكل صحي ودون إنقطاع.

وتجدر الإشارة الى أن هذه المبادرة يتم تنفيذها من إدارة التطوع بالفرع بمشاركة المتطوعين والتي تهدف لإشراك العمل التطوعي في عملية الحد من إنتشار هذه الجائحة ومتابعة سلامة الموظفين من خلال نقطة الفرز التي خصصت لذلك.