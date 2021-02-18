احدث الأخبار

اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية
أبرز المواد
 اكتشاف ثغرات أمنية عدة في تطبيق “شاريت” الشهير
أبرز المواد
 عملية بتر جديدة تمنح المرضى أملا كبيرا في الحركة
أبرز المواد
 مرور الجوف يضبط قائد مركبة وثق مخالفته عبر مواقع التواصل
أبرز المواد
 فرع هيئة الهلال الأحمر بالجوف يشترط تطبيق توكلنا لدخول مبناه
منطقة الجوف
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 مفتى لبنان: كل اعتداء على المملكة اعتداء على الدول العربية
أبرز المواد
 وفيات الولايات المتحدة من كورونا تقترب من نصف مليون حالة
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بإيقاف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية
أبرز المواد
 وزير يمني: ضبط أمريكا شحنات أسلحة تأكيد على استمرار النظام الإيراني بتزويد الحوثي بالسلاح
أبرز المواد
 التحالف: تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوب غرب إيران
أبرز المواد
اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية

اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية

أبرز المواد
اكتشاف ثغرات أمنية عدة في تطبيق “شاريت” الشهير

اكتشاف ثغرات أمنية عدة في تطبيق “شاريت” الشهير

أبرز المواد
عملية بتر جديدة تمنح المرضى أملا كبيرا في الحركة

عملية بتر جديدة تمنح المرضى أملا كبيرا في الحركة

أبرز المواد
مرور الجوف يضبط قائد مركبة وثق مخالفته عبر مواقع التواصل

مرور الجوف يضبط قائد مركبة وثق مخالفته عبر مواقع التواصل

أبرز المواد

فرع هيئة الهلال الأحمر بالجوف يشترط تطبيق توكلنا لدخول مبناه

فرع هيئة الهلال الأحمر بالجوف يشترط تطبيق توكلنا لدخول مبناه
http://almnatiq.net/?p=951731
المناطق - الجوف

وجه سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي بعدم دخول مبنى الفرع سواء من موظفين أو مراجعين إلا بعد التسجيل بتطبيق توكلنا وإبرازه.

ويأتي هذا التوجيه حرصاً من إدارة فرع الهيئة بالمنطقة على تطبيق الإجراءات الإحترازية وللحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على بيئة العمل السليمة وضمان إستمرارية العمل بشكل صحي ودون إنقطاع.

وتجدر الإشارة الى أن هذه المبادرة يتم تنفيذها من إدارة التطوع بالفرع بمشاركة المتطوعين والتي تهدف لإشراك العمل التطوعي في عملية الحد من إنتشار هذه الجائحة ومتابعة سلامة الموظفين من خلال نقطة الفرز التي خصصت لذلك.

روابط ذات صلة

مرور الجوف يضبط قائد مركبة وثق مخالفته عبر مواقع التواصل

مرور الجوف يضبط قائد مركبة وثق مخالفته عبر مواقع التواصل
أمير الجوف يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي

أمير الجوف يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي
رئيس جامعة الجوف يدشن خطة مركز الابتكار وريادة الأعمال

رئيس جامعة الجوف يدشن خطة مركز الابتكار وريادة الأعمال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*