احدث الأخبار

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية
أبرز المواد
 اكتشاف ثغرات أمنية عدة في تطبيق “شاريت” الشهير
أبرز المواد
 عملية بتر جديدة تمنح المرضى أملا كبيرا في الحركة
أبرز المواد
 مرور الجوف يضبط قائد مركبة وثق مخالفته عبر مواقع التواصل
أبرز المواد
 فرع هيئة الهلال الأحمر بالجوف يشترط تطبيق توكلنا لدخول مبناه
منطقة الجوف
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 مفتى لبنان: كل اعتداء على المملكة اعتداء على الدول العربية
أبرز المواد
 وفيات الولايات المتحدة من كورونا تقترب من نصف مليون حالة
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بإيقاف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية
أبرز المواد
 وزير يمني: ضبط أمريكا شحنات أسلحة تأكيد على استمرار النظام الإيراني بتزويد الحوثي بالسلاح
أبرز المواد
 التحالف: تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أبرز المواد
اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية

اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية

أبرز المواد
اكتشاف ثغرات أمنية عدة في تطبيق “شاريت” الشهير

اكتشاف ثغرات أمنية عدة في تطبيق “شاريت” الشهير

أبرز المواد
عملية بتر جديدة تمنح المرضى أملا كبيرا في الحركة

عملية بتر جديدة تمنح المرضى أملا كبيرا في الحركة

أبرز المواد

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=951738
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق(القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،نجران). كما نشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبه بانخفاض في درجات الحرارة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة تصل الى 55كم/ساعة. على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من من متر ونصف الى مترين تصل إلى ثلاث امتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية تتحول مساء شماليه غربيه بسرعة 18-45 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

روابط ذات صلة

اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية

اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية
اكتشاف ثغرات أمنية عدة في تطبيق “شاريت” الشهير

اكتشاف ثغرات أمنية عدة في تطبيق “شاريت” الشهير
عملية بتر جديدة تمنح المرضى أملا كبيرا في الحركة

عملية بتر جديدة تمنح المرضى أملا كبيرا في الحركة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*