احدث الأخبار

نقص اللقاحات يدفع دبلوماسيين أمريكيين لطلب جرعات من حكومات أجنبية
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية
أبرز المواد
 اكتشاف ثغرات أمنية عدة في تطبيق “شاريت” الشهير
أبرز المواد
 عملية بتر جديدة تمنح المرضى أملا كبيرا في الحركة
أبرز المواد
 مرور الجوف يضبط قائد مركبة وثق مخالفته عبر مواقع التواصل
أبرز المواد
 فرع هيئة الهلال الأحمر بالجوف يشترط تطبيق توكلنا لدخول مبناه
منطقة الجوف
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 مفتى لبنان: كل اعتداء على المملكة اعتداء على الدول العربية
أبرز المواد
 وفيات الولايات المتحدة من كورونا تقترب من نصف مليون حالة
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بإيقاف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي الإرهابية
أبرز المواد
 وزير يمني: ضبط أمريكا شحنات أسلحة تأكيد على استمرار النظام الإيراني بتزويد الحوثي بالسلاح
أبرز المواد
نقص اللقاحات يدفع دبلوماسيين أمريكيين لطلب جرعات من حكومات أجنبية

نقص اللقاحات يدفع دبلوماسيين أمريكيين لطلب جرعات من حكومات أجنبية

أبرز المواد
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أبرز المواد
اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية

اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية

أبرز المواد
اكتشاف ثغرات أمنية عدة في تطبيق “شاريت” الشهير

اكتشاف ثغرات أمنية عدة في تطبيق “شاريت” الشهير

أبرز المواد

نقص اللقاحات يدفع دبلوماسيين أمريكيين لطلب جرعات من حكومات أجنبية

نقص اللقاحات يدفع دبلوماسيين أمريكيين لطلب جرعات من حكومات أجنبية
http://almnatiq.net/?p=951741
المناطق - وكالات

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن دبلوماسيين أمريكيين في روسيا طلبوا من موسكو الحصول على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك 5″، بعد أن فشلت وزارة الخارجية الأمريكية في توزيع اللقاحات الأمريكية على موظفيها في روسيا.

ويأتي ذلك في وقت لم تتم الموافقة على استخدام “سبوتنيك 5” من قبل منظمة الصحة العالمية أو المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. 

وقالت “واشنطن بوست”، إن وزارة الخارجية الأمريكية نصحت موظفيها في الخارج بعدم أخذ اللقاح الروسي، لكنها سمحت لهم باتخاذ القرار بأنفسهم، بعد أن أكدت أنها غير قادرة على توزيع اللقاحات الأمريكية الصنع عليهم في المستقبل القريب.

القرار بيد وزارة الصحة

وذكرت الصحيفة أن 13 حكومة أجنبية على الأقل عرضت تطعيم المسؤولين الأمريكيين العاملين في الخارج بلقاحات الشركتين الأمركيتين”موديرنا” و”فايزر”، وقبلت الخارجية الأمريكية بذلك بالفعل، حسب ما قال مسؤولون أميركيون كبار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن 8 حكومات أجنبية أخرى عرضت على الخارجية الأمريكية تطعيم دبلوماسييها باللقاحات الأمريكية، التي اشترتها من “فايزر” و”موديرنا”، لافتةً إلى أن الطلبات توجد قيد المراجعة.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الصحة الأمريكية هي من تقرر كمية الجرعات التي يحصل عليها الموظفون في كل الوزارات الأخرى، وضمنها وزارة الخارجية.

وطلبت وزارة الخارجية 315 ألف جرعة من اللقاحات لتطعيم جميع موظفيها، لكن وزارة الصحة وافقت على إمدادها بـ32% فقط من مجموع الجرعات التي طلبتها، وذلك عبر 3 دفعات، وفقاً لما أكده مسؤول حكومي لـ”واشنطن بوست”.

غضب وسط الدبلوماسيين 

وأكدت “واشنطن بوست” أن عدداً من الدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج غاضبون من طريقة توزيع اللقاحات في الولايات المتحدة، حسب ما أظهرته مراسلات ووثائق حصلت عليها الصحيفة.

واضطرت وزارة الخارجية الأمريكية إلى اتخاذ قرارات صعبة وفشلت في إيصال اللقاحات إلى كل موظفيها في الخارج، بسبب الإمدادات المحدودة من اللقاحات في الولايات المتحدة.

وقال أحد الدبلوماسيين الأمريكيين المعينين في الشرق الأوسط إنه أمر محرج بالنسبة لأغنى دولة في العالم أن تطلب صدقة الدول الأخرى عندما يتعلق الأمر باللقاحات، خاصة عندما تفكر في أن أفضل اللقاحات تم تصنيعها في الولايات المتحدة.

وأكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية بالإنابة، كارول بيريز لـ”واشنطن بوست”، أن الوزارة تعمل على حل المشاكل المتعلقة باللقاحات التي تقلق الدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج.

وقال بيريز إن “صحة وسلامة الموظفين أولوية قصوى لوزارة الخارجية، ونحن ملتزمون بتوفير المعلومات الدقيقة بشأن توزيع اللقاحات للعاملين”، مضيفاً: “هذه وضعية متقلبة ونحن نتفهم طلبات الموظفين”.

روابط ذات صلة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة
اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية

اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية
اكتشاف ثغرات أمنية عدة في تطبيق “شاريت” الشهير

اكتشاف ثغرات أمنية عدة في تطبيق “شاريت” الشهير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*