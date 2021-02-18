وزيرة الخزانة الأمريكية تجري اتصالاً مع وزير المالية

المناطق - وكالات

أجرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اتصالاً هاتفياً مع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفق بيان للوزارة الأمريكية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بيان لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن يلين شددت في اتصالها مع وزير المالية ، على الحاجة إلى معالجة مشكلة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتعافي الاقتصادي العالمي، وتغير المناخ”.

كما أكدت على “أهمية العلاقات الثنائية”.

وجاء في البيان أن جانيت شددت على ضرورة “التعامل مع التحديات الجسيمة المتعلقة بإنهاء جائحة (كوفيد-19)، ودعم تعافي الاقتصاد العالمي، ومكافحة التفاوت في الدخل، والتصدي بقوة لخطر تغير المناخ”.