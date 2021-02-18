احدث الأخبار

سفير بريطانيا في اليمن : دور إيران سلبي و تدعم ميليشيات الحوثي بالسلاح والمال
أبرز المواد
 تجربة ولا أغرب حول كورونا.. حقن أصحاء بالفيروس!
أبرز المواد
 لا سماع لدعاوى مطالبات المساهمات العقارية بعد سنة
أبرز المواد
 وزيرة الخزانة الأمريكية تجري اتصالاً مع وزير المالية
أبرز المواد
 نقص اللقاحات يدفع دبلوماسيين أمريكيين لطلب جرعات من حكومات أجنبية
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية
أبرز المواد
 اكتشاف ثغرات أمنية عدة في تطبيق “شاريت” الشهير
أبرز المواد
 عملية بتر جديدة تمنح المرضى أملا كبيرا في الحركة
أبرز المواد
 مرور الجوف يضبط قائد مركبة وثق مخالفته عبر مواقع التواصل
أبرز المواد
 فرع هيئة الهلال الأحمر بالجوف يشترط تطبيق توكلنا لدخول مبناه
منطقة الجوف
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
سفير بريطانيا في اليمن : دور إيران سلبي و تدعم ميليشيات الحوثي بالسلاح والمال

سفير بريطانيا في اليمن : دور إيران سلبي و تدعم ميليشيات الحوثي بالسلاح والمال

أبرز المواد
تجربة ولا أغرب حول كورونا.. حقن أصحاء بالفيروس!

تجربة ولا أغرب حول كورونا.. حقن أصحاء بالفيروس!

أبرز المواد
لا سماع لدعاوى مطالبات المساهمات العقارية بعد سنة

لا سماع لدعاوى مطالبات المساهمات العقارية بعد سنة

أبرز المواد
وزيرة الخزانة الأمريكية تجري اتصالاً مع وزير المالية

وزيرة الخزانة الأمريكية تجري اتصالاً مع وزير المالية

أبرز المواد

سفير بريطانيا في اليمن : دور إيران سلبي و تدعم ميليشيات الحوثي بالسلاح والمال

سفير بريطانيا في اليمن : دور إيران سلبي و تدعم ميليشيات الحوثي بالسلاح والمال
http://almnatiq.net/?p=951753
المناطق - وكالات

منذ أيام تصعد الميليشيات الحوثية انتهاكاتها، محاولة استهداف مناطق في المملكة ، في مسعى لتحقيق المكاسب، بحسب ما رأى السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون.

فقد أكد أن الحوثيين يحاولون تحقيق مكاسب على الأرض، قبل أي وقف لإطلاق النار. وأكد أن المجتمع الدولي يعي خطورة الحوثيين، وتأثيرهم على المجتمع ومناهج التعليم.

كما شدد على دور إيران السلبي في اليمن، لا سيما وأنها تدعم الميليشيات بالسلاح والمال.

دور إيران السلبي

وقال في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط الخميس:” نعتقد أن طهران تقوم بدور سلبي في اليمن، حيث تمول الحوثيين بالمال والسلاح.”

كما أكد أن المجتمع الدولي يعي ويفهم خطورة الجماعة الحوثية، وأضاف: “ليس لدينا أي شكوك بالنسبة للحوثيين. نفهم ما هي الحوثية، لكن إذا استمرت الحرب، ودون مفاوضات، فسوف يغير الحوثيون المجتمع والمناهج، ولن نرى اليمن المعتدل والمتسامح”

عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية- رويترز)

رغم ذلك، شدد على أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وبداية المفاوضات، قائلاً:” دون تحقيق تقدم في عملية السلام ومفاوضات مباشرة أو شبه مباشرة بين الأطراف، سنرى تدهوراً أكبر على الأرض ويعاني الشعب اليمني من المشاكل الإنسانية التي سوف تستمر”.

إلا أنه أقر في الوقت عينه بأن أي سلام مقبل لن يكون سهلاً ولا قريباً.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية، حاولت الميليشيات إطلاق عدة طائرات مسيرة لاستهداف مناطق سكنية في المملكة، إلا أن دفاعات التحالف اعترضتها. وأكد العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم “تحالف دعم الشرعية في اليمن” مساء أمس الأربعاء أن “محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، وتمثل جرائم حرب”، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

روابط ذات صلة

تجربة ولا أغرب حول كورونا.. حقن أصحاء بالفيروس!

تجربة ولا أغرب حول كورونا.. حقن أصحاء بالفيروس!
لا سماع لدعاوى مطالبات المساهمات العقارية بعد سنة

لا سماع لدعاوى مطالبات المساهمات العقارية بعد سنة
وزيرة الخزانة الأمريكية تجري اتصالاً مع وزير المالية

وزيرة الخزانة الأمريكية تجري اتصالاً مع وزير المالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*