احدث الأخبار

رغم التوترات بين إثيوبيا و السودان .. الخرطوم تؤكد أن سفيرها عائد
أبرز المواد
 بسبب كورونا .. إيرباص تتكبد 1.1 مليار يورو خسائر في 2020
أبرز المواد
 البنتاغون: ثُلث العسكريين الأمريكيين يرفضون تلقي لقاحات كورونا
أبرز المواد
 وزارة الدفاع الأمريكية تدين اعتداءات مليشيا الحوثي على المملكة
أبرز المواد
 مباني تشبه الكائنات الحية في المستقبل .. تنمو وتتجدد مع مرور الوقت
أبرز المواد
 سفير بريطانيا في اليمن : دور إيران سلبي و تدعم ميليشيات الحوثي بالسلاح والمال
أبرز المواد
 تجربة ولا أغرب حول كورونا.. حقن أصحاء بالفيروس!
أبرز المواد
 لا سماع لدعاوى مطالبات المساهمات العقارية بعد سنة
أبرز المواد
 وزيرة الخزانة الأمريكية تجري اتصالاً مع وزير المالية
أبرز المواد
 نقص اللقاحات يدفع دبلوماسيين أمريكيين لطلب جرعات من حكومات أجنبية
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية
أبرز المواد
رغم التوترات بين إثيوبيا و السودان .. الخرطوم تؤكد أن سفيرها عائد

رغم التوترات بين إثيوبيا و السودان .. الخرطوم تؤكد أن سفيرها عائد

أبرز المواد
بسبب كورونا .. إيرباص تتكبد 1.1 مليار يورو خسائر في 2020

بسبب كورونا .. إيرباص تتكبد 1.1 مليار يورو خسائر في 2020

أبرز المواد
البنتاغون: ثُلث العسكريين الأمريكيين يرفضون تلقي لقاحات كورونا

البنتاغون: ثُلث العسكريين الأمريكيين يرفضون تلقي لقاحات كورونا

أبرز المواد
وزارة الدفاع الأمريكية تدين اعتداءات مليشيا الحوثي على المملكة

وزارة الدفاع الأمريكية تدين اعتداءات مليشيا الحوثي على المملكة

أبرز المواد

وزارة الدفاع الأمريكية تدين اعتداءات مليشيا الحوثي على المملكة

وزارة الدفاع الأمريكية تدين اعتداءات مليشيا الحوثي على المملكة
http://almnatiq.net/?p=951759
المناطق - واس

أدان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” جون كيربي، الاعتداءات التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة.
وأكد كيربي في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء أن هذه الاعتداءات “تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لجهود السلام في المنطقة”.
كما أكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها.

روابط ذات صلة

رغم التوترات بين إثيوبيا و السودان .. الخرطوم تؤكد أن سفيرها عائد

رغم التوترات بين إثيوبيا و السودان .. الخرطوم تؤكد أن سفيرها عائد
بسبب كورونا .. إيرباص تتكبد 1.1 مليار يورو خسائر في 2020

بسبب كورونا .. إيرباص تتكبد 1.1 مليار يورو خسائر في 2020
البنتاغون: ثُلث العسكريين الأمريكيين يرفضون تلقي لقاحات كورونا

البنتاغون: ثُلث العسكريين الأمريكيين يرفضون تلقي لقاحات كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*