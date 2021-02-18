احدث الأخبار

بسبب كورونا .. إيرباص تتكبد 1.1 مليار يورو خسائر في 2020
أبرز المواد
 البنتاغون: ثُلث العسكريين الأمريكيين يرفضون تلقي لقاحات كورونا
أبرز المواد
 وزارة الدفاع الأمريكية تدين اعتداءات مليشيا الحوثي على المملكة
أبرز المواد
 مباني تشبه الكائنات الحية في المستقبل .. تنمو وتتجدد مع مرور الوقت
أبرز المواد
 سفير بريطانيا في اليمن : دور إيران سلبي و تدعم ميليشيات الحوثي بالسلاح والمال
أبرز المواد
 تجربة ولا أغرب حول كورونا.. حقن أصحاء بالفيروس!
أبرز المواد
 لا سماع لدعاوى مطالبات المساهمات العقارية بعد سنة
أبرز المواد
 وزيرة الخزانة الأمريكية تجري اتصالاً مع وزير المالية
أبرز المواد
 نقص اللقاحات يدفع دبلوماسيين أمريكيين لطلب جرعات من حكومات أجنبية
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 اجتماع للحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي لا تقيم وزناً للجهود الأممية وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمةً للأجندة الإيرانية
أبرز المواد
 اكتشاف ثغرات أمنية عدة في تطبيق “شاريت” الشهير
أبرز المواد
بسبب كورونا .. إيرباص تتكبد 1.1 مليار يورو خسائر في 2020

بسبب كورونا .. إيرباص تتكبد 1.1 مليار يورو خسائر في 2020

أبرز المواد
البنتاغون: ثُلث العسكريين الأمريكيين يرفضون تلقي لقاحات كورونا

البنتاغون: ثُلث العسكريين الأمريكيين يرفضون تلقي لقاحات كورونا

أبرز المواد
وزارة الدفاع الأمريكية تدين اعتداءات مليشيا الحوثي على المملكة

وزارة الدفاع الأمريكية تدين اعتداءات مليشيا الحوثي على المملكة

أبرز المواد
مباني تشبه الكائنات الحية في المستقبل .. تنمو وتتجدد مع مرور الوقت

مباني تشبه الكائنات الحية في المستقبل .. تنمو وتتجدد مع مرور الوقت

أبرز المواد

بسبب كورونا .. إيرباص تتكبد 1.1 مليار يورو خسائر في 2020

بسبب كورونا .. إيرباص تتكبد 1.1 مليار يورو خسائر في 2020
http://almnatiq.net/?p=951767
المناطق - وكالات

أعلنت شركة إيرباص عن خسارة صافية في 2020 قدرها 1.1 مليار يورو بسبب وباء كورونا الذي أوقف طائرات العالم عن العمل، في الوقت الذي تؤجل فيه شركات الطيران استلام الطائرات أو شراء طائرات جديدة.

وفي نهاية العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص جيوم فوري، إن صناعة الطيران قد لا تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى العام 2025.

وأبلغ فوري مؤتمرا لقطاع الطيران عبر الإنترنت أن أوروبا متأخرة في اعتماد منهج موحد تجاه فتح الحدود وفحص المسافرين.

وحذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي في وقت سابق من العام الماضي أن شركات الطيران بصدد خسارة إجمالية قدرها 157 مليار دولار في العامين الحالي والقادم، مجريا خفضا جديدا على توقعاته للقطاع في ظل تأثر الأسواق الرئيسية بموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا والإغلاقات الرامية إلى احتواء الجائحة.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي تخفيضات الوظائف بالشركة 15 ألف وظيفة على الأقل، في الوقت الذي تبذل فيه أقصى جهدها لخفض التكاليف دون اللجوء إلى تسريحات إلزامية، لكنها لا تضمن عدم حدوث ذلك.

وأبطأت شركات الطيران عمليات تسليم الطائرات الجديدة مع تراجع معدلات السفر الجوي إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي بسبب القيود ومخاوف المسافرين المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

روابط ذات صلة

البنتاغون: ثُلث العسكريين الأمريكيين يرفضون تلقي لقاحات كورونا

البنتاغون: ثُلث العسكريين الأمريكيين يرفضون تلقي لقاحات كورونا
وزارة الدفاع الأمريكية تدين اعتداءات مليشيا الحوثي على المملكة

وزارة الدفاع الأمريكية تدين اعتداءات مليشيا الحوثي على المملكة
مباني تشبه الكائنات الحية في المستقبل .. تنمو وتتجدد مع مرور الوقت

مباني تشبه الكائنات الحية في المستقبل .. تنمو وتتجدد مع مرور الوقت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*