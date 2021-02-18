بلدية وادي الدواسر تُغلق وتُغرم منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

أغلقت وغرمت بلدية محافظة وادي الدواسر عددٍ من المنشأة التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، تضمنت ٥ محلات حلاقة ، و ملحمة ، و5 مطاعم و بوفية ، ومغسلتين للملابس ، وكوفيهات ، كما تمت مصادرة أكثر من نصف طن من المواد الغذائية الفاسدة و المنتهية الصلاحية.

وأوضح رئيس البلدية بالإنابة فهد بن سعيد آل عثمان ، أن البلدية مستمرة في حملاتها على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى تقيد العاملين بالمنشأة بالإجراءات الاحترازية و الأنظمة التي أقرتها البلدية لرفع مستوى الامتثال في المراكز والمحال التجارية .

واشار آل عثمان أن البلدية مستمرة على فترتين في القيام بأعمال الرش والتعقيم حسب الجدول المعد لذلك داخل الأحياء السكنية و المجمعات و الأسواق التجارية ، و ذلك لمواجهة خطر تفشي فايروس كورونا ، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون مع أي مخالف لأنظمة البلدية و الإجراءات الاحترازية المتعلقة باختصاص البلدية كما ان البلدية تستقبل أي ملاحظه او مخالفة خاصة بالاشتراطات على الرقم الموحد ٩٤٠.