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بلدية وادي الدواسر تُغلق وتُغرم منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية

بلدية وادي الدواسر تُغلق وتُغرم منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=951780
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

أغلقت وغرمت بلدية محافظة وادي الدواسر عددٍ من المنشأة التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، تضمنت ٥ محلات حلاقة ، و ملحمة ، و5 مطاعم و بوفية ، ومغسلتين للملابس ، وكوفيهات ، كما تمت مصادرة أكثر من نصف طن من المواد الغذائية الفاسدة و المنتهية الصلاحية. 

وأوضح رئيس البلدية بالإنابة فهد بن سعيد آل عثمان ، أن البلدية مستمرة في حملاتها على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى تقيد العاملين بالمنشأة بالإجراءات الاحترازية و الأنظمة التي أقرتها البلدية لرفع مستوى الامتثال في المراكز والمحال التجارية . 

واشار آل عثمان أن البلدية مستمرة على فترتين في القيام بأعمال الرش والتعقيم حسب الجدول المعد لذلك داخل الأحياء السكنية و المجمعات و الأسواق التجارية ، و ذلك لمواجهة خطر تفشي فايروس كورونا ، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون مع أي مخالف لأنظمة البلدية و الإجراءات الاحترازية المتعلقة باختصاص البلدية كما ان البلدية تستقبل أي ملاحظه او مخالفة خاصة بالاشتراطات على الرقم الموحد ٩٤٠. 

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