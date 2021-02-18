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خبراء: على الولايات المتحدة الاستعداد لمزيد من العواصف المميتة

خبراء: على الولايات المتحدة الاستعداد لمزيد من العواصف المميتة
http://almnatiq.net/?p=951794
المناطق - وكالات

حذر خبراء من عواصف “مميتة” قادمة ستضرب الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي تكافح فيه تكساس موجة من البرد القارس تسببت بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 4 ملايين نسمة .

وقال خبراء الطقس أنه كان الأجدر بالمسؤولين المحليين والفدراليين أن يتعاملوا مع الطقس البارد بشكل أفضل، خصوصا أنهم فشلوا في فعل ما يكفي للاستعداد له، مما شكل خطرا كبيرا على المواطنين، بعد أن أدى هبوط درجات الحرارة في تكساس إلى زيادة الطلب على الكهرباء مما أجبر شركة تشغيل شبكة الكهرباء بالولاية يوم الاثنين على قطع الكهرباء بشكل متناوب.

وفي تكساس، حيث تعد طاقة الرياح مصدرا متناميا للكهرباء، فإن توربينات الرياح بشكل عام غير مجهزة لتحمل درجات الحرارة المنخفضة لمدة طويلة، كما هو الحال في ولاية أيوا وغيرها من الولايات ذات الطقس البارد.

وقال روي ماكان، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة أركنساس، إن تعديل التوربينات بشكل طفيف لتحمل درجات الحرارة المتجمدة هي إحدى الخطوات اللازمة لمواجهة تغير المناخ.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، إنه تم في يوم 16 فبراير، تسجيل أدنى درجات حرارة في 21 مدينة في الولايات المتحدة، خلال فترة المراقبة بأكملها.

وأضافت الأرصاد الجوية الأمريكية، في بيان صدر يوم الثلاثاء، أن درجة حرارة الجو انخفضت في مدينة لينكولن إلى -35 درجة مئوية، وفي هاستينغز إلى -34 درجة. وفي مدينة نيو أورليانز (بولاية لويزيانا)، انخفضت درجة الحرارة إلى -3.8 درجة.

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