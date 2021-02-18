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تقارير: إسرائيل تشهد أكبر عدد وفيات في شهر واحد خلال 20 عاما

تقارير: إسرائيل تشهد أكبر عدد وفيات في شهر واحد خلال 20 عاما
http://almnatiq.net/?p=951797
المناطق - وكالات

كشفت البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، أن شهر يناير من عام 2021 شهد أكبر نسبة وفيات على مدار العشرين عاما الماضية.

وأوضح متحدث باسم المكتب المركزي للإحصاء لصحيفة “جيروزاليم بوست”، أن إسرائيل سجلت 5233 حالة وفاة في يناير الماضي، علما بأن هذه البيانات ليست نهائية.

وكان متوسط الوفيات في شهر يناير منذ عام 2000 إلى 2020 هو 4376.3، فيما كانت الزيادة في أعداد وفيات الشهر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة 1459 شخصا، وهو أيضا أعلى معدل وفيات شهري منذ بداية الوباء في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن عدد المتوفين الشهر الماضي بسبب أمراض أخرى، مثل الإنفلونزا أو مسببات أخرى كحوادث السيارات هو أقل، وعلى هذا النحو، فإن إجمالي عدد الوفيات، مطروحا منه الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، هو 3774 فقط، وهذا الرقم يعد من بين أقل الأرقام على مدار العشرين عاما الماضية في إسرائيل.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم مكتب الإحصاء إنه يوجد سنويا حوالي 2 في المئة نمو في حجم السكان، وهو ما لا يتم حسابه بشكل مباشر في الأرقام الأولية.

كانت هناك قفزة أكبر في وفيات الذكور مقابل وفيات الإناث أيضا في المعدل الإجمالي، ففي يناير 2021 توفي 2280 رجلا مقابل 2015 في العام السابق، بينما توفيت 2238 امرأة مقارنة بـ2036 في عام 2020.

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