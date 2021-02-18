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انخفاض أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ187.25 ريال

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انخفاض أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ187.25 ريال

انخفاض أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ187.25 ريال
http://almnatiq.net/?p=951808
المناطق_ الرياض

انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، متأثرة بالتراجع العالمي للمعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 214 ريالًا (57.07 دولار)، مقارنة بنحو 216.54 ريال (57.74 دولار)، في تعاملات أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في السعودية) إلى 187.25 ريال (49.93 دولار)، مقابل نحو 189.47 ريال (50.53 دولار)، أمس.

بينما تراجع سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 160.50 ريال (42.80 دولار)، مقابل نحو 162.40 ريال (43.31 دولار)، أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 124.84 ريال (33.29 دولار)، مقابل نحو 126.31 ريال (33.68 دولار)، أمس الأربعاء.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6660 ريالا (1776 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) بلغ 1498.03 ريال (399.47 دولار).

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