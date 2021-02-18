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تسجيل العمال وسداد المستحقات..«التأمينات» توضح الضوابط النظامية

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تسجيل العمال وسداد المستحقات..«التأمينات» توضح الضوابط النظامية

تسجيل العمال وسداد المستحقات..«التأمينات» توضح الضوابط النظامية
http://almnatiq.net/?p=951811
المناطق_ الرياض

بينّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الضوابط التي فرضها النظام في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات.

وأشارت مؤسسة التأمينات، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، أن النظام أوجب على بعض الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها أن تلزمه بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه أوفى بجميع التزاماته تجاهها ، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام.

وأضافت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن ذلك يشمل الحالات التالية :-

– عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقا للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.

– عند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.

– عند تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه.

– عند تقدمه بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة.

– النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.

– التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج.

– التقدم بطلب الموافقة على الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.

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