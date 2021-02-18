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تدشين مركز لقاح كورونا بالأحساء مع بدء ثاني مراحل التطعيم

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تدشين مركز لقاح كورونا بالأحساء مع بدء ثاني مراحل التطعيم

تدشين مركز لقاح كورونا بالأحساء مع بدء ثاني مراحل التطعيم
http://almnatiq.net/?p=951814
المناطق_ الرياض

تم تدشين مركز لقاح كورونا الرئيسي في الأحساء، اليوم الخميس، وذلك في مقر المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI) طريق مطار الأحساء الدولي.

وأوضح تجمع الأحساء الصحي- عبر تويتر- أن افتتاح مركز اللقاح جاء بعد تجهيزه بجميع الخدمات الأساسية والطواقم الطبية المتخصصة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم، انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في كل مناطق المملكة.

ودعت الوزارة، الراغبين بأخذ اللقاح، إلى معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق (صحتي) وذلك حسب الفئات المستهدفة.

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