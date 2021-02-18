احدث الأخبار

أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
أبرز المواد
 شاهد..تعليق “طارق شو” على واقعة حسين عبدالغني واللاعب سيبا وتدخل البلطان!
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن بدء استقبال التقديم على برنامج الابتعاث “استهداف”
أبرز المواد
 ‏جمعية نساء المستقبل وجمعية خيرات توقعان اتفاقية شراكة تنموية
أبرز المواد
 إمارة منطقة الجوف وسدايا توقعان اتفاقيةً لتعزيز التوجه نحو الرقمنة وتطوير البنى التحتية الرقمية
أبرز المواد
 العراق يسعى لفتح معبر حدودي ثالث مع السعودية
أبرز المواد
 ‏تنفيذ 13653 زيارة منزلية للمرضى في الجوف خلال العام 2020 م
أبرز المواد
 هيئة «حقوق الإنسان»: 13 حقًا لعملاء شركات الاتصالات تتعلق بالفواتير والالتزامات
أبرز المواد
 تنبيه من “الحياة الفطرية” بشأن حظر الصيد.. والضوابط الجديدة قريبًا
أبرز المواد
 الاتحاد يواجه التعاون لتأمين المربع الذهبي من مطاردة الاتفاق والوحدة
أبرز المواد
 «الموارد البشرية»: 4 عواقب لعدم التطبيق الالتزام بالضوابط
أبرز المواد
 ارتفاع سعر نفط خام “برنت” 0.84 %
أبرز المواد
أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أبرز المواد
شاهد..تعليق “طارق شو” على واقعة حسين عبدالغني واللاعب سيبا وتدخل البلطان!

شاهد..تعليق “طارق شو” على واقعة حسين عبدالغني واللاعب سيبا وتدخل البلطان!

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن بدء استقبال التقديم على برنامج الابتعاث “استهداف”

إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن بدء استقبال التقديم على برنامج الابتعاث “استهداف”

أبرز المواد
‏جمعية نساء المستقبل وجمعية خيرات توقعان اتفاقية شراكة تنموية

‏جمعية نساء المستقبل وجمعية خيرات توقعان اتفاقية شراكة تنموية

أبرز المواد

تنبيه من “الحياة الفطرية” بشأن حظر الصيد.. والضوابط الجديدة قريبًا

تنبيه من “الحياة الفطرية” بشأن حظر الصيد.. والضوابط الجديدة قريبًا
http://almnatiq.net/?p=951827
المناطق_ الرياض

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تنبيهًا بشأن حظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية، خلال الفترة الحالية، لانتهاء فترة السماح المعلن عنها من قِبَل المركز؛ وذلك حتى صدور التنظيم الخاص بالصيد وفق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية الصادرة مؤخرًا.

وأوضح المركز، أن العمل قائم حاليًا لوضع ضوابط ومعايير الصيد بالمملكة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا بعد مراجعتها واعتمادها.

وأكد أنه سيسبق ذلك عقد ورشة العمل الثانية لوضع ضوابط ومعايير الصيد الجديدة بمشاركة العديد من المختصين والعلماء والخبراء من داخل وخارج المملكة، كما سيعقد المركز ورشة عمل خاصة مع نخبة من الصيادين والمهتمين بشؤون الحياة الفطرية لمناقشة الضوابط الجديدة المنظمة للصيد بالمملكة.

وأهاب المركز بالجميع، التقيد باللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاریخ 19/ 11/ 1441هـ، وكل ما يصدر عن المركز من بیانات بهذا الشأن.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
شاهد..تعليق “طارق شو” على واقعة حسين عبدالغني واللاعب سيبا وتدخل البلطان!

شاهد..تعليق “طارق شو” على واقعة حسين عبدالغني واللاعب سيبا وتدخل البلطان!
إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن بدء استقبال التقديم على برنامج الابتعاث “استهداف”

إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن بدء استقبال التقديم على برنامج الابتعاث “استهداف”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*