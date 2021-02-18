هيئة «حقوق الإنسان»: 13 حقًا لعملاء شركات الاتصالات تتعلق بالفواتير والالتزامات

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أوضحت هيئة حقوق الإنسان السعودية، حقوق عملاء شركات الاتصالات، وذلك فيما يتعلق بالفواتير والالتزامات المالية.

ونشر الحساب الرسمي لحقوق الإنسان عبر موقع «تويتر» حقوق عملاء شركات الاتصالات والتي جاءت كالآتي:

– تقديم الخدمة بحسب ما تم الاتفاق عليه مع المستخدم.

– تزويده بتفاصيل استخدامه للخدمات مسبقة الدفع كل شهر ميلادي بحسب طلبه.

– عدم فوترة رسوم أي خدمة مقدما للخدمات لاحقة الدفع، أو مطالبته بها إلا بعد نهاية الدورة الفوترية.

– الحصول على فاتورة مفصلة المعلومات، وحق مراجعتها وتقديم اعتراض عليها خلال 60 يومًا من صدورها.

– تزويد المستخدم بما يفيد استلامه لأي مبلغ دفعه موضحًا به نوع الخدمة التي تم سدادها والمبلغ وتاريخه.

– حق الاعتراض على أجور الخدمة التي يعتقد أنها لم تصدر من هاتفه ولا يتوجب عليه حينها دفع الأجور التي تم الاعتراض عليها إلى يتم البت فيه.

– تمكينه من الدخول على أنظمة مقدم الخدمة الإلكترونية والحصول على نسخة من الفواتير المفصلة لمدة لا تقل عن 12 شهرًا.

– على مقدم الخدمة أن يعيد للمستخدم أي مبالغ زائدة دفعها خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ اكتشافها.

– توفير وسائل مجانية تمكن من مراقبة استهلاك الخدمات.

– فوترة الخدمات لاحقة الدفع كل شهر ميلادي.

– توفير فواتير واضحة وصحيحة ومفصلة باللغة العربية أو الإنجليزية بحسب اختيار المستخدم وإرسالها إلكترونيًا دون مقابل.

– عدم مطالبته بأي مبالغ تزيد عن تكاليف الأجور المطبقة على خدمات الاتصالات التي قدمها بناء على طلبه.

– إذا عجز المستخدم عن دفع المبلغ المستحق كاملا فعلى مقدم الخدمة إيجاد اتفاقية مناسبة معه لسداده بالتقسيط.