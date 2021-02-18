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‏تنفيذ 13653 زيارة منزلية للمرضى في الجوف خلال العام 2020 م

‏تنفيذ 13653 زيارة منزلية للمرضى في الجوف خلال العام 2020 م
http://almnatiq.net/?p=951835
المناطق_الجوف

نفّذت صحة الجوف 13653 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية خلال العام 2020م, واستفاد منها 915 مريضا من المرضى المسجلين في البرنامج .

وأوضحت صحة الجوف أنه تم تنفيذ 1969 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى وذلك خلال نفس الفترة عبر 11 فرقة تضم 81 كادرا .

يذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة و متابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية و الخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض .

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