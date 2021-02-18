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العراق يسعى لفتح معبر حدودي ثالث مع السعودية

العراق يسعى لفتح معبر حدودي ثالث مع السعودية
http://almnatiq.net/?p=951838
المناطق_ الرياض

صرح مسؤول عراقي بأن بلاده تعمل على فتح معبر حدودي جديد مع السعودية عبر محافظة النجف ليكون نافذة للتعاون وزيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة الحجاج بين البلدين.

وذكر محافظ النجف لؤي الياسري لصحيفة “الصباح” الحكومية الصادرة اليوم الخميس، أن السلطات المحلية في محافظة النجف بدأت مند مطلع شهر ديسمبر (كانون أول) مراحل تنفيذ الطريق البري الرابط بين المحافظة والحدود السعودية بهدف فتح معبر جديد يسهم بإحياء المناطق السياحية والأثرية وزيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة الحجاج  بين العراق والسعودية.

وأضاف: “نأمل بتحويل السيطرة الحدودية بين العراق والسعودية إلى منفذ حدودي يضم مناطق للتبادل التجاري على غرار منفذي عرعر والجميمة الحدوديين بين البلدين”.

وأكد المسؤول العراقي أن “الأزمة المالية والحرب ضد داعش عام 2014 تسببت بتأخير إنجاز هذا المشروع الذي تتولى شركات وزارة الإعمار والإسكان العراقية تنفيذه”.

وكشف الياسري أن “العراق اتفق مع السعودية على فتح منافذ حدودية بينهما ومن المؤمل أن يكون هذا الطريق أحد هذه المنافذ الحدودية للتبادل التجاري وحركة الحجاج ويشكل نقلة اقتصادية وزراعية وصناعية وعمرانية كبيرة للمحافظة”. 

وبحسب مسؤول شعبة الطرق والجسور في محافظة النجف حيدر حامد  للصحيفة فإن وزارة الإعمار والإسكان العراقية تعمل على تنفيذ الطريق الرابط بين العراق والسعودية بطول 239 كيلومترا على مراحل وبكلفة إجمالية تصل إلى 168 مليار دينار عراقي (نحو 116 مليون دولار).

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