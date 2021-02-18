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إمارة منطقة الجوف وسدايا توقعان اتفاقيةً لتعزيز التوجه نحو الرقمنة وتطوير البنى التحتية الرقمية

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إمارة منطقة الجوف وسدايا توقعان اتفاقيةً لتعزيز التوجه نحو الرقمنة وتطوير البنى التحتية الرقمية

إمارة منطقة الجوف وسدايا توقعان اتفاقيةً لتعزيز التوجه نحو الرقمنة وتطوير البنى التحتية الرقمية
http://almnatiq.net/?p=951841
المناطق_الجوف

شهد صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف توقيع اتفاقية التعاون بين إمارة المنطقة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا .

وتقوم بموجبها سدايا بدعم الإمارة للاستفادة من خدمات السحابة الحكومية ديم التي تقدمها (سدايا) بهدف تمكين الإمارة من تحقيق أهدافها في التحول الرقمي، وتعزيز بنيتها التحتية الرقمية.

ووقع الاتفاقية ‏نيابة عن إمارة منطقة الجوف وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، فيما وقعها عن سدايا، نائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري .

وأعرب سمو الأمير ‏فيصل بن نواف بن عبد العزيز عن أمله بأن تساهم هذه الاتفاقية بتحقيق أهداف التحول الرقمي – بإذن الله -.

وبهذه المناسبة، رفع معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على اهتمامه بعقد هذه الاتفاقية المهمة.

وعبر معالي الدكتور الغامدي عن سعادته بتقديم الخدمات والصناعات التقنية الذكية، إضافة إلى ربط البيانات وتوحيد الجهود بين (سدايا) وإمارة منطقة الجوف؛ مشيراً إلى أن قيادة المملكة الرشيدة حريصة على وجود مثل هذه الأدوار التكاملية التي تساهم في جعل مختلف مدن المملكة مدنًا ذكيةً تقنياً، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن منصة ديم تعد السحابة الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وأحد الحلول التقنية والابتكارية التي تقدمها (سدايا) للجهات الحكومية لدعم مساعيها نحو التحوّل الرقمي ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – وفقاً لرؤية المملكة 2030.

كما توفر المنصة بنيةً تحتيةً متكاملةً مبنيةً على أحدثِ التقنيات التي تضمن الأمان العالي للبيانات الحكومية، كما تُساهم في خفض الإنفاق الحكومي على إدارة وحماية وتشغيل وصيانة البُنى التحتية، كما تهدف إلى توحيد مراكز البيانات في القطاعات الحكومية لدعم جهودها في زيادة كفاءة التشغيل.

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