شاهد..تعليق “طارق شو” على واقعة حسين عبدالغني واللاعب سيبا وتدخل البلطان!

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علق المذيع طارق الحربي ، على واقعة المدير التنفيذي لنادي النصر حسين عبدالغني واللاعب سيبا وتدخل خالد البلطان رئيس الشباب .

واستغرب الحربي عبر برنامج “طارق شو” على روتانا خليجية ، من إمكانية سماع البلطان وأحد الصحفيين لحسين عبدالغني واتهامه بإطلاق لفظ عنصري تجاه اللاعب سيبا ، مشيراً إلى أنهم كانا في المدرجات وحسين في أرض الملعب ويرتدي كمامة .

وعرض الحربي لقطات سابقة للبلطان اعتبرها عنصرية من نادي النصر حين قال أنه يسمى نادي الجاليات لأن الجاليات هم من يشجعوه ، ومقطع أخر يوجه خلاله البلطان الشتائم قائلاً : ” هم فعلاً حثالة وكلاب مسعورة تنهش في الناس” .

وأضاف الحربي : ” الآن الموضوع يختلف ، لأن البلطان يتهم حسين عبدالغني بقول مصطلح “مونكي” قرد ، للاعب سيبا بالإنجليزية ، لكن تصريحات البلطان السابقة بالعربية ” .

وانتقد “الحربي” تسجيل مقطع فيديو لـ”سيبا” عقب المباراة وهو يتحدث عن الواقعة وأنه تعرض للعنصرية في السعودية مشيرًا إلى أن البلطان أعطى الجهات المأجورة والمرتزقة التي تتصيد للمملكة أي خطأ أو ذلة، فرصة على طبق من ذهب مطالبًا ألا يُتجاوز هذا الفيديو وإذا تم تجاوزه من وزارة الرياضة يجب ألا تتجاوزه النيابة العامة وأمن الدولة.

وعلق الحربي على تدخل سائق البلطان ، وتوجيهه الشتائم لحسين عبدالغني بلفظ “يا حيوان” ، وأشار الحربي إلى أنه اعتقد في البداية أن السائق هو نائب رئيس النادي .

وسخر الحربي قائلاً : ” البلطان بيختفي سنة ويرجع جايب شغالته معه” ، مضيفاً : ” الإعلاميين الرياضيين ترا نصفهم من جنب القدة”