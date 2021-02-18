أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المناطق_ القصيم

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا ( كوفيد-١٩)، معلنا بذلك بدء حملة التطعيم باللقاح في منطقة القصيم، بحضور وكيل امارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع ومدير الشؤون الصحية المكلف بالقصيم ايمن الرقيبة .

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بالدعم السخي للقيادة الرشيدة برعاية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، مؤكدا بأن الدولة أعزها الله بمتابعة من معالي وزير الصحة ، بذلت كل الجهود والإمكانات منذ بداية الجائحة واتخذت جميع الإجراءات حرصا على سلامة مجتمعنا ووطننا من هذا الوباء .

ودعا سمو أمير القصيم المواطنين والمقيمين الى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي ، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم – بإذن الله – من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

وأكد سموه بأن منطقة القصيم أنطلق اليوم بها ثلاث مراكز للقاح لفيروس كورونا في مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس، بعد أن تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية والقوى العاملة ، مشيدا بجهود فرق العمل الصحية على اهتمامهم وحرصهم لتجويد العمل في مراكز اللقاح بالمنطقة.