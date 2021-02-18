فرع الشؤون الإسلامية بنجران يطلق حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

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قام فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بإيصال رسالة الوزارة لكافة شرائح المجتمع من مختلف الجنسيات واللغات بتوزيع المنشورات من خلال طباعة 6000 برشور بست لغات وهي ( العربية / الأوردو / الهندي / البنغالي / الفلبيني / الانجليزي ) وهي تحمل التعليمات الإرشادية والبدء بتوزيعها في مساجد وجوامع المنطقة لنشر الوعي لدى مرتادي المساجد بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا.

وقد صرح مدير عام فرع الوزارة بنجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن ذلك جاء امتدادا لتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار الجهود والبرامج التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، لتوعية المجتمع بأهمية اتخاذ كافة الاحتياطات، والمساهمة في الحد من انتشاره.