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الدفاع المدني يعمِّم 6 تحذيرات للتعامل مع موجة الأمطار بالمناطق

الدفاع المدني يعمِّم 6 تحذيرات للتعامل مع موجة الأمطار بالمناطق
http://almnatiq.net/?p=951888
المناطق_ الرياض

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، 6 تحذيرات عند هطول الأمطار، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ حيث جاءت التحذيرات كالآتي:

– لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

– عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار.

– اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

– لا تجازف بتجاوز مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.

– قد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.

– عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة.

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