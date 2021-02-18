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أمانة جدة تتلف 5 طن من الأسماك الفاسدة بمستودع مخالف في مريخ

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أمانة جدة تتلف 5 طن من الأسماك الفاسدة بمستودع مخالف في مريخ

أمانة جدة تتلف 5 طن من الأسماك الفاسدة بمستودع مخالف في مريخ
http://almnatiq.net/?p=951892
المناطق_جدة

أتلفت أمانة جدة ممثلة في بلدية أبرق الرغامة الفرعية ومشاركة هيئة الغذاء والدواء 5طن من الأسماك الفاسدة حيث أسفرت جولات الرقابة الميدانية عن ضبط مستودع مخالف بـ “بوادي مريخ” استخدم لتخزين وتجفيف الأسماك.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة الفرعية خليل حمود الزهراني أنه جرى ضبط الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الأحواش الشعبية بالنطاق وفي بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية حيث جرى إتلاف الكميات المرصودة وإغلاق المواقع المخالفة، ضمن في سياق متابعة المخالفات البلدية.

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