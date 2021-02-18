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“الصحة” تكشف: جرعة واحدة لمن سبق وأصيبوا بكورونا.. بعد 6 أشهر من التعافي

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“الصحة” تكشف: جرعة واحدة لمن سبق وأصيبوا بكورونا.. بعد 6 أشهر من التعافي

“الصحة” تكشف: جرعة واحدة لمن سبق وأصيبوا بكورونا.. بعد 6 أشهر من التعافي
http://almnatiq.net/?p=951900
المناطق_ الرياض

كشفت وزارة الصحة، اليوم، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية أقرّت الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم.

وقالت وزارة الصحة اليوم: تعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” محصّن (متعافٍ) خلال الستة شهور بعد التعافي.

وكان قد علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على إطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا في كافة مناطق المملكة قائلاً: بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح.

وتابع “الربيعة” عبر حسابه في “تويتر” اليوم: في هذه المرحلة ستعطى أولوية لمن يسجل أولاً حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كل مناطق المملكة، ويمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق “صحتي” وذلك حسب الفئات المستهدفة.

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