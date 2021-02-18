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أمانة جدة تغلق 314 منشأة خالفت التدابير الوقائية

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أمانة جدة تغلق 314 منشأة خالفت التدابير الوقائية

أمانة جدة تغلق 314 منشأة خالفت التدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=951905
المناطق_جدة

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس الأربعاء 314 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4512 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها نحو 366 مخالفة، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والاجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها. 

وتواصل الأمانة حملاتها الرقابية عبر بلدياتها التابعة لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

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