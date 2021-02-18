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وزير النقل: مطار عرعر الجديد من المطارات المهمة في شمال المملكة والعمل مستمر لتحويله إلى مطار دولي مستقبلاً

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وزير النقل: مطار عرعر الجديد من المطارات المهمة في شمال المملكة والعمل مستمر لتحويله إلى مطار دولي مستقبلاً

وزير النقل: مطار عرعر الجديد من المطارات المهمة في شمال المملكة والعمل مستمر لتحويله إلى مطار دولي مستقبلاً
http://almnatiq.net/?p=951908

أوضح معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن مشروع مطار عرعر الجديد، يأتي مترجمًا لاهتمام القيادة الحكيمة بمشاريع منظومة النقل في المملكة والعزم على المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التطور والنماء في المملكة.
وبين أن المطار الجديد يعدّ من المطارات المهمة في شمال المملكة، إذ يخدم أبناء المنطقة والقادمين إليها من مواطنين وزائرين، كما يخدم العديد من المراكز والهجر بمنطقة الحدود الشمالية بوصفه مطارا داخليا حاليا، مشيرا إلى أن الخطط المرصودة لمطار عرعر الجديد تقضي أن يتحول إلى مطار دولي في المستقبل.
وأكد معاليه، أن المطار الجديد إلى جانب ما يتمتع به من موقع استراتيجي، فإنه يتميز بتصاميم عصرية للصالات والمرافق، بالإضافة إلى المنظومة المتكاملة من البنية التقنية والتجهيزات الآلية والإلكترونية الحديثة وفق أرقى المعايير الدولية، وهو بهذا مهيأ لخدمة أكثر من مليون مسافر سنويا، عبر استيعاب أكثر من 10 آلاف رحلة من مختلف مدن المملكة على مدار السنة ببنيته الحالية.
وأعرب وزير النقل عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة افتتاح مطار عرعر الجديد، الذي جاء تأكيدًا على حرص القيادة الرشيدة ودعمها لقطاع النقل، وكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وزائري المنطقة.
كما عبر عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، على رعايته حفل تدشين المطار، ودعمه ومتابعته لتحقيق هذا الإنجاز الذي يمثل نقلة نوعية في خدمات منظومة النقل في منطقة الحدود الشمالية، ولكل من أسهم في نجاحه من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني وجميع الجهات العاملة في المشروع.

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