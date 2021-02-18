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كشافة تعليم وادي الدواسر تُطلق معرضاُ إلكترونياً عن البيئة وإنمائها

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كشافة تعليم وادي الدواسر تُطلق معرضاُ إلكترونياً عن البيئة وإنمائها

كشافة تعليم وادي الدواسر تُطلق معرضاُ إلكترونياً عن البيئة وإنمائها
http://almnatiq.net/?p=951913
المناطق_وادى الدواسر

أطلق مُدير التعليم في محافظة وادي الدواسر عايض بن مجلي آل مجلي ، اليوم المعرض الإلكتروني ” 12 عاماً من التميز الكشفي في خدمة البيئة ” ، والذي تُقيمه كشافة الإدارة ضمن فعاليات مُشاركتها في المرحلة الثالثة عشرة من المشروع الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها ، الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية .  

وأكد مُدير التعليم خلال التدشين على أهمية المشروع الذي  يعمل نحو تحقيق الاستدامة البيئية في إطار تشريعي وتنظيمي يساعد في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وانه قد ساهم خلال السنوات الماضية في تحسين جودة الحياة وزيادة الرقعة الخضراء، وتعزيز دور الأفراد في المحافظة على البيئة في العديد من الإجراءات والسلوكيات ، من خلال العديد من المبادرات ومن اهمها التوعية بأهمية البيئة ، ومخاطر الرعي والاحتطاب الجائر ومكافحة التصحر. 

من جانبه أوضح رئيس النشاط الطلابي بالإدارة شارع محمد آل وديان ، أن المعرض يتضمن أكثر من 100 صورة تُبين الجهود التي قامت بها كشافة الإدارة في هذا المشروع منذ انطلاقته عام 1430هـ ، كما يحكي تصدر كشافة الإدارة للمشهد على مستوى قطاعات جمعية الكشافة في واحدة من أميز التجارب الناجحة في المجال البيئي.  

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