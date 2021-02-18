الزائر الأبيض لنيوم بدأ بـ “ندف” الثلج في تنينير مساءً وبسط ردائه في علقان فجراً

شهدت الأجزاء الشمالية من منطقة ” نيوم ” منذ مساء أمس حتى فجر اليوم موجة قطبية أدت لتساقط الثلوج التي غطت معظم فياضها البرية والجبلية واكتسى عدد من المراكز التابعة للمنطقة بالرداء الأبيض في مشهد اعتادته كل عام.وبدأ تساقط الثلوج بالـ”ندف” في مركز تنينير عند تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً، ليكمل بذلك بسط ردائه الأبيض على الظهر وعلقان فجراً.وتشكل المناطق التي زادها الثلج جمالاً على جمالها الطبيعي وجهة سياحية لأهالي تبوك وزائريها ممن قدموا من مختلف المناطق لرصد الثلوج والاستمتاع بجمال تلك الوجهات وروعتها والثلج يغطي مرتفعاتها والسهول مستبشرين بتلك المناظر ومتناقلين صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.من جهة أخرى كثفت العديد من الجهات الحكومية في منطقة تبوك على امتداد الطرق المؤدية لمواقع تساقط الثلوج من تمركزها مجهزة بآلياتها المختلفة لمواجهة أي خطر قد يحدث – لاقدر الله – نتيجة الكثافة الحركية من قبل الأهالي والزوار الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى إلى تلك المواقع.