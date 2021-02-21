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الإطاحة بالمعتدي على امرأة في أحد الأماكن العامة بحفر الباطن

الإطاحة بالمعتدي على امرأة في أحد الأماكن العامة بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=952964
المناطق - واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص قام بالاعتداء على امرأة في أحد الأماكن العامة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة حفر الباطن – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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