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الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الشرقية: نسعى لتمكين جهات القطاعين لإطلاق مشروعات نوعية

الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الشرقية: نسعى لتمكين جهات القطاعين لإطلاق مشروعات نوعية
http://almnatiq.net/?p=952968
المناطق - واس

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق بمناسبة توقيع عقد تشغيل وسط العوامية بمحافظة القطيف أن : “العمل بمبدأ الشراكة بين الهيئة والأمانة -ممثلة بوكالة الاستثمار- وما حصلت عليه هذه المبادرة من دعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وحرص معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير كان له أثر كبير في تعظيم الفائدة من الفرصة ومكننا من توظيف الموارد والأصول بالشكل الأمثل”.

وأضاف : “نسعى في الهيئة الى تمكين الجهات في القطاعين العام والخاص ودعمهم لإيجاد خيارات جديدة ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة من خلال استغلال الميزات النسبية للعديد من الأماكن التي تزخر بها المنطقة الشرقية، ودراسة جدوى تحويلها إلى وجهات ومشروعات مميزة وجاذبة للسكان والزوار من المناطق الأخرى والدول المجاورة وتكون محركاً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد”.

وثمن المطلق ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب رئيس مجلس الإدارة -يحفظهما الله- من دعم ومتابعة مستمرين لمثل هذه المبادرات التي نتج عن أحدها اليوم توقيع العقد الاستثماري لمشروع وسط العوامية ضمن حزمة مبادرات التطوير ذات المكاسب السريعة بالهيئة.

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