محافظ الأحساء يتفقد مركز لقاحات كورونا ويتلقى الجرعة الأولى

المناطق - الأحساء:

تفقد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء اليوم “الأحد” ، مركز لقاحات كورونا الرئيسي في المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI) الواقع في طريق مطار الأحساء الدولي، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة تجمع الأحساء الصحي الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، والرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور خالد بن محمد الملا وعدد من قيادات التجمع.

وأثناء الزيارة التفقدية تلقى سموه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، كما اطلع على جهود تجمع الأحساء الصحي واستعداداته في توفير التجهيزات والطواقم الطبية المؤهلة لخدمة المواطنين والمقيمين.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله- على ما يلقاه المواطنون والمقيمين في المملكة من عناية واهتمام جعلت صحة الإنسان في مقدمة الأولويات.

في السياق ذاته، حث تجمع الأحساء الصحي جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة، إلى المبادرة بأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وذلك من خلال التسجيل عبر تطبيق صحتي؛ مجدداً التذكير بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع تفشيه في المملكة.