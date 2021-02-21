أمير نجران يدشن مركز لقاحات كورونا بالمنطقة ويتلقى الجرعة الأولى

‫دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم مركز لقاحات كورونا بالمنطقة، وذلك بمركز الأمير مشعل للمعارض والمؤتمرات.



وتلقى سمو أمير المنطقة الجرعة الأولى من لقاح كورونا، إعلانًا عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في منطقة نجران التي تزامن معها تقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين كافة في مراكز الرعاية الصحية بأحياء الضيافة ورجلاء والخالدية وشرورة.



ونوّه سموه بالجهود الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة للتعامل مع هذه الجائحة، التي أسهمت ولله الحمد في الحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال اهتمامها بصحة جميع القاطنين على أراضيها من مواطنين ومقيمين بل حتى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ووضعها سلامة وصحة الإنسان ضمن أولوياتها، ونجاحها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما اتخذته أجهزة الدولة بجميع قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية للحد من آثار هذا الوباء.



وحث سموه المواطنين والمقيمين بالمبادرة في التسجيل للحصول على اللقاح الذي توفره المملكة مجانًا للجميع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويديم أمنها واستقرارها.



من جهته دعا المدير العام للشؤون الصحية بنجران الدكتور إبراهيم بني هميم المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، مؤكدًا مأمونية اللقاح وفاعليته في الوقاية من الإصابة -بإذن الله- مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاح.



يذكر أن مركز تقديم لقاح كورونا بمركز الأمير مشعل للمعارض والمؤتمرات بمنطقة نجران تم تجهيزه ليكون مقرًا رئيسًا لحملة التطعيم ضد كورونا، لتوفر جميع الخدمات الأساسية فيه، فهو مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال تجهيز 20 محطة تطعيم ومناطق انتظار لـ150 مراجعًا و10 غرف للملاحظة بعد تلقي اللقاحات و4 غرف طوارئ، إضافةً إلى خدمة النقل الإسعافي وتجهيز المركز بكل الاحتياطات الطبية والأجهزة الحديثة تحت إشراف نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة وفرق التطوع الصحي.



