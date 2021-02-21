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إغلاق 3 مساجد مؤقتاً بمنطقتي الرياض والشرقية بعد ثبوت 6 حالات كورونا

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إغلاق 3 مساجد مؤقتاً بمنطقتي الرياض والشرقية بعد ثبوت 6 حالات كورونا

إغلاق 3 مساجد مؤقتاً بمنطقتي الرياض والشرقية بعد ثبوت 6 حالات كورونا
http://almnatiq.net/?p=952989
المناطق - واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 3 مساجد مؤقتاً بمنطقة الرياض بعد ثبوت 6 حالات كورونا، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال أربعة عشر يوماً 108 مساجد ، تم فتح 98 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة كان منها اثنان في منطقة الرياض ،ومسجد بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى فتح 6 مساجد اليوم بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، اثنان منها في المنطقة الشرقية ، ومسجد واحد في كل من المناطق التالية: الرياض، ومكة المكرمة، وعسير، والقصيم.

ونوهت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالتأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بأهمية تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم ، كما دعت في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تنفيذ البرتوكولات الصحية بالمساجد إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

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