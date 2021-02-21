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متحدث “الصحة”: لا نزال نرصد ارتفاعاً في تسجيل الإصابات بكورونا

متحدث “الصحة”: لا نزال نرصد ارتفاعاً في تسجيل الإصابات بكورونا
http://almnatiq.net/?p=952993
المناطق - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الوزارة لا تزال ترصد ارتفاعاً في تسجيل الإصابات بكورونا، وهناك محافظات الارتفاع بها ملحوظ.

وأضاف، خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: منحنى الإصابات المؤكدة يمر بمرحلة حساسة ومهمة جداً، يجب أن نتابعها بمزيد من الحذر واليقظة.

وتابع: لم نصل حتى الآن لمستوى الاستقرار في معدل الإصابات.

وحول اللقاح قال “العبدالعالي”: تجاوز عدد متلقي لقاح #كورونا 541 ألفاً في مختلف مناطق #المملكة، وأخذ اللقاح والاستمرار في الاحترازات سلاحنا لتجاوز الجائحة.

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