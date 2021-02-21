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رصد 30 مخالفة لتدابير “كورونا” في الشرقية أمس

رصد 30 مخالفة لتدابير “كورونا” في الشرقية أمس
http://almnatiq.net/?p=953008
المناطق - الدمام:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس السبت 08/07/1442هـ، 946 جولة رقابية، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق (15) منشأة، وتحرير (30) مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

كما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940، خلال الفترة من 14/02/2021م الى 21/02/2021م، 2272 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وكذلك المخالفات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ ” كورونا المستجد”، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق “توكلنا”، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.

وأبرزت أن الجولات الرقابية التي يجري تكثيفها؛ تهدف إلى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

ودعَت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل مع مركز (940)؛ لمعالجتها.

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