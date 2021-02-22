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3 مباريات في انطلاق منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=953155
المناطق - الرياض

تنطلق غداً منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ 20، بإقامة ثلاث مباريات.
وتجمع المواجهة الأولى , أبها بضيفه الرائد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، عند الساعة 4:10 مساءً، لم يظهر الرائد هذا الموسم بنفس المستوى الفني المميز الذي ظهر به في الموسم الماضي، حيث يقدم الفريق في هذا الموسم نتائج سلبية وضعته في مراكز متأخرة، محتلًا المرتبة 14 بـ 19 نقطة، في المقابل يسعى المستضيف لاستغلال أوضاع ضيفه وخطف نقاط المباراة ويحل أبها في المركز الـ 11 بـ 24 نقطة.
وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، يستقبل الوحدة فريق التعاون عند السابعة مساءً، حيث يحتل الوحدة المرتبة السابعة بـ 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الثامن والذي يملك في رصيده 25 نقطة.
وفي الرياض يستضيف المتصدر الشباب بـ 38 نقطة فريق الأهلي على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، عند الساعة 8:35 مساءً، ويسعى الشباب إلى تعزيز صدارته ومواصلة النتائج الإيجابية والمحافظة على الفارق النقطي بينه وبين أقرب منافسيه الهلال والأهلي ، أما الأهلي والذي تعثر بالتعادل في الجولة الماضية من أمام العين، ويتطلع من خلال هذه المواجهة للفوز على مستضيفه ومواصلة مطاردة ومزاحمة الشباب على صدارة الدوري والوصول إلى النقطة 38، حيث يحتل المركز الثالث بـ 35 نقطة.

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