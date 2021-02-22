عارضٌ للرجال قد يكون مؤشرا على مرض خطير

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http://almnatiq.net/?p=953165
المناطق - وكالات

يشكل تراكم الدهون في كبد الإنسان اضطرابا صحيا بالغ الخطورة، ولذلك، ينصح الخبراء بالانتباه مبكرا إلى بعض الأعراض التي ترافق المرض، وربما لا تحظى بالانتباه المطلوب خلال مرحلة مبكرة.

ويوجد نوعان من مرض الكبد الدهني؛ أحدهما كحولي ينجم عن استهلاك الكحول بشكل مفرط، والآخر اضطرابٌ يحصل من جراء عوامل أخرى.

وفي بعض الأحيان قد يصابُ الشخص بهذا المرض فلا تبدو عليه الأعراض في الفترة الأولى، لكن وضعه الصحي يتردى مع مرور الوقت.

وبحسب بيانات شركة “بوبا” البريطانية المختصة في الرعاية الصحية، فإن تقلص الخصيتين لدى الرجل قد يكون من علامات الإصابة بمرض الكبد الدهني.

ويؤدي مرض الكبد الدهني إلى هذا التغير في خصيتي الرجل، لأنه يسبب جملة من التغيرات الهرمونية في الجسم.

ويضيف المصدر أن الأعراض لا تقف عند هذا الحد، لأن مرض الكبد الدهني قد يحدث اتساعا في نسيج الصدر، بينما قد تشهد النساء اضطرابا في الدورة الشهرية.

ومن بين الأعراض الأخرى الشائعة لمرض الكبد الدهني، الشعور بحكة، إضافة إلى ملاحظة اصفرار الجلد وبياض العينين وفقدان الشعر.

وربما يلاحظ الشخص المريض انتفاخا في منطقة البطن والرجل، وهو ما قد يسبب زيادة الوزن، بشكل مفاجئ.

وفي حال أصيب الشخص بمرض الكبد الدهني فإنه قد يرصدُ أيضا سهولة في التعرض لنزيف وما يشبه الكدمات، كما يعاني نوعا من التشويش الذهني والعجز عن تذكر الأشياء أو التركيز فيها.

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