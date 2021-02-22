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الخارجية اليمنية: ميليشيا الحوثي اختارت العنف والحرب كوسيلة لفرض أهدافها بدلا عن الحوار

الخارجية اليمنية: ميليشيا الحوثي اختارت العنف والحرب كوسيلة لفرض أهدافها بدلا عن الحوار

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الخارجية اليمنية: ميليشيا الحوثي اختارت العنف والحرب كوسيلة لفرض أهدافها بدلا عن الحوار

الخارجية اليمنية: ميليشيا الحوثي اختارت العنف والحرب كوسيلة لفرض أهدافها بدلا عن الحوار
http://almnatiq.net/?p=953175
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك: إن ميليشيا الحوثي الإرهابية اختارت العنف والحرب كوسيلة لفرض أهدافها بدلاً عن الحوار كأساس لحلّ الخلافات.
جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر “نموذج محاكاة الأمم المتحدة الأول في اليمن” الذي تستضيفه مدينة المكلا، بحضرموت لمدة ثلاثة أيام؛ يهدف إلى زيادة لدى مشاركيه حول كيفية اتخاذ القرارات الدولية وتطوير ثقافتهم فيما يتعلق بالدبلوماسية الدولية وحل النزاعات عن طريق الحوار، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ).
وأشار بن مبارك إلى أن بلاده تعاني من تمرد جماعة عنصرية لا تؤمن بالحوار كأساس لحل الخلافات واختارت العنف والحرب كوسيلة لفرض أهدافها على أبناء اليمن وفي سبيل ذلك حشدت الأطفال إلى المتارس بدلا عن المدارس، وتعمل على تغيير المنهج الدراسي لتفخيخ عقول الأجيال بثقافة الموت والتطرف بدلا عن الحوار والسلام.

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