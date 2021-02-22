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تعليم الشرقية يدعوا منسوبيه الاداريين للالتحاق في 32 برنامجاً تدريبياً عن “بعــد”

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غرفة الأحساء تستضيف المهندس صبحي بترجي افتراضيًّا في أمسية “مسيرة نجاح”.. مساء الثلاثاء

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غرفة الأحساء تستضيف المهندس صبحي بترجي افتراضيًّا في أمسية “مسيرة نجاح”.. مساء الثلاثاء

غرفة الأحساء تستضيف المهندس صبحي بترجي افتراضيًّا في أمسية “مسيرة نجاح”.. مساء الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=953317
الدمام - المناطق

ءتُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال ومجلس ريادة الأعمال عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم” “افتراضيًّا”، برنامج أمسية “مسيرة نجاح” مع المهندس صبحي بترجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني وذلك مساء يوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة نشاطات وبرامج المجلس المستمرة لتشجيع ورعاية رواد ورائدات الأعمال وتعزيز جهود ومبادرات تمكين الابتكار والأفكار الإبداعية والمشاريع الريادية الناشئة والوقوف على التجارب الريادية المتميزة في قطاعات الأعمال المختلفة فضلًا عن توفير منصة حوارية تفاعلية بين الأجيال بما يساهم في نقل الخبرات والاطلاع على الخبرات المتميزة.

ويناقش اللقاء مع الضيف، نشأته ودراسته ومسيرة عمله وقصة إطلاق المجموعة ومراحل تطورها والتحديات التي واجهتها وكيف تم التغلّب عليها بالإضافة إلى جوانب من فلسفته الإدارية والتنظيمية في بناء الأعمال والريادة ومبادراته المجتمعية والتنموية ودور السياسات وريادة الأعمال في توسيع دائرة إدماج القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية في المملكة.

يُشار إلى أن المهندس صبحي بترجي بدأ حياته المهنية كمهندس كهرباء بعد حصوله على الماجستير من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح اليوم من بين أكبر قادة القطاع الصحي الخاص والمؤسسات التعليمية الطبية في المملكة والشرق الأوسط.

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